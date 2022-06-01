Рада призвала страны ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата

В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада проголосовала за решение об обращении в страны ЕС с призывом поддержать Украину в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз.
Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) в страны Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За – 315», – написал нардеп.
Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение в национальные парламенты и правительства государств-членов ЕС, а также институты ЕС с призывами:
- поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы;
- уделить особое внимание продовольственной безопасности и принять необходимые меры для разблокирования украинских портов;
- расследовать и наказать виновных за военные преступления;
- увеличить приобретение и поставку оружия Украине;
- ввести 7-й пакет санкций ЕС, усиливая жесткое санкционное давление на Россию и Белоруссию, уделяя особое внимание полному эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта;
- запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.
Напомним, что Еврокомиссия официально рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза.