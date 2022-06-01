Рада призвала страны ЕС предоставить Украине статус страны-кандидата

В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада проголосовала за решение об обращении в страны ЕС с призывом поддержать Украину в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз.

Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение (7471) в страны Евросоюза о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС! За – 315», – написал нардеп.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на обращение в национальные парламенты и правительства государств-членов ЕС, а также институты ЕС с призывами:

- поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы;

- уделить особое внимание продовольственной безопасности и принять необходимые меры для разблокирования украинских портов;

- расследовать и наказать виновных за военные преступления;

- увеличить приобретение и поставку оружия Украине;

- ввести 7-й пакет санкций ЕС, усиливая жесткое санкционное давление на Россию и Белоруссию, уделяя особое внимание полному эмбарго на ввоз важнейших товаров российского экспорта;

- запретить российское судоходство, логистику и доступ к портам на территории государств-членов ЕС.

Напомним, что Еврокомиссия официально рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза.