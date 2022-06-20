Глава МИД Италии раскритиковал свою партию за подрыв поддержки Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою собственную партию «Движение 5 звезд» в подрыве усилий правительства по поддержке Украины в условиях продолжающегося вторжения россии. Он подчеркнул необходимость защищать ценности демократии и свободы.

Об этом пишет Sky News.

Глава МИД страны добавил, что в то время, как все хотят мира, президент россии владимир путин стремится к войне, Кроме того, Ди Майо считает, что члены партии нападают на него с «ненавистью» и создают проблемы для правительства и его позиций в отношениях с партнерами по ЕС.

«Это незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность в правительстве», – сказал он.

Издание отмечает, что соответствующие заявления главы МИД прозвучали перед важным голосованием в парламенте по вопросу Украины, которое состоится 21 июня. Некоторые члены партии «5 звезд» хотят ограничить Италию от отправки Киеву новых вооружений