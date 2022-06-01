Макрон потерял парламентское большинство

На парламентских выборах во Франции во втором туре победила пропрезидентская коалиция «Вместе». В то же время, результат коалиции «Вместе» не достаточен для сохранения абсолютного большинства в Национальной ассамблее.

Соответствующие данные по результатам подсчета 100% голосов избирателей обнародованы на сайте МВД Франции.

Пропрезидентская коалиция «Вместе» получает в новом парламенте 245 мест, блок левых сил Nupes - 131, «Национальная ассамблея» - 89, «Республиканцы» - 61.

Кроме того, в парламенте будет 22 депутата от разных левых сил, 10 – от разных правых сил, 10 депутатов-регионалов.

В то же время результат коалиции «Вместе» не достаточен для сохранения абсолютного большинства в Национальной ассамблее, ведь для этого необходимо было набрать 289 мандатов.