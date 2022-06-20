Ермак заявил, что «очень скоро» будут результаты по гарантиям безопасности для Украины: «Есть много технических вопросов. Мы не хотим аналог Будапештского меморандума»

Глава Офиса Президента Андрей Ермак считает важным, чтобы гарантии безопасности, предоставленные Украине отдельными членами НАТО, не вступали в противоречие с обязанностями этих стран в Альянсе.

Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег».

«Мы продолжаем постоянные консультации. Я могу сказать, что сегодня мы четко сформулировали, как мы это видим, и сейчас проходят консультации, согласования вопросов. Мы понимаем, что у нас не так много времени, надо действовать быстро... Очень важно, чтобы гарантии безопасности, предоставленные Украине отдельными членами НАТО, не вступали в противоречие с обязанностями этих стран в Альянсе», - сказал Ермак.

Именно поэтому, по его словам, в международную консультативную группу был приглашен бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Сегодня много разных стран с разных континентов заявили о своем желании быть будущими гарантами. Есть много технических вопросов, мы точно не хотим, чтобы это был аналог Будапештского меморандума или какой-то другой документ, который ничего не стоит», - сказал Ермак.

По его словам, договор о гарантиях должны ратифицировать парламенты стран, которые его подпишут.

Андрей Ермак добавил, что этот документ будет достаточно экспериментальным, поэтому все так не просто, но процесс идет. Он уточнил, что результаты этого процесса можно будет увидеть «очень скоро».