Суд удовлетворил требования Минюста и запретил партию ОПЗЖ

Восьмой апелляционный административный суд во Львове в понедельник принял решение о запрете деятельности политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Об этом сообщается на сайте суда.

Исковые требования Министерства юстиции Украины удовлетворены в полном объеме.

Денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Как отмечает аналитик Движения «Честно» Алексей Роговик из помещении суда рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов – дольше всех других дел по запрету партий.

«Первая часть заседания началась еще в прошлый четверг, но тогда рассмотреть дело и принять решение не успели и объявили перерыв до понедельника. Также это первая партия, которая защищается и участвует в рассмотрении дела», - добавил он.

Напомним, ранее суд запретил партию экс-нардепа-предателя Кивы.