Ермак заверил, что во власти нет людей, которые допускают существование формата «Минск-3»

В команде президента Украины Владимира Зеленского нет людей, допускающих вариант «Минск-3».

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Lb.

Ермак подчеркнул, что во властной команде на данный момент нет людей, допускающих новые минские соглашения.

«Нет, точно не допускаем (вариант «Минск-3»). У нас другие фамилии, чем у создателей минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы это допускали, в нашей команде нет. Переговоры возможны только тогда, когда будут соответствующие условия… Это не о том, чтобы кого-то (путина) в чем-то убеждать», – подчеркнул Ермак.

Также Ермак убежден, что любые посредники не могут сыграть ключевую роль, поэтому такие вещи будут разрешаться путем прямых переговоров на самом высоком уровне.