«Николаевская область – это щит для всего Юга нашей Украины»: нардеп Чорноморов поблагодарил Президента за визит в регион

Народный депутат Украины Артем Чорноморов поблагодарил Владимира Зеленского за визит в Николаевскую область, отметив, что приезд Президента – это мотивация не только для защитников Украины, но и для всех жителей области.

Видео со словами благодарности Президенту за визит в Николаевскую область, нардеп разместил в день, когда Владимир Зеленский посетил Николаев.

«Благодарен нашему Президенту за внимание, которое он сегодня уделил Николаевщине, посетив нас с визитом. Подчеркивал и продолжу подчеркивать, что сейчас Николаевская область – это щит для всего Юга нашей Украины. Встретился с главой Николаевской ВГА Виталием Кимом. Обсудили экономические вопросы региона, узнал ситуацию с восстановлением водоснабжения Николаева. Продолжаем работать», – сообщил Чорноморов.

Напомним, что ранее сообщалось, что Кабмин выделил ₴56 миллионов на восстановление водоснабжения в Николаеве. Стоит отметить, что накануне решения Кабмина народный депутат Украины Артем Черноморов назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась с отсутствием водоснабжения в Николаеве и публично обратился к министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву, отметив, что решение вопроса с водой – это полномочия Министерства.