россия выразила протест Литве из-за запрета на транзит грузов в Калининград

Министерство иностранных дел россии выразило протест Литве за запрет на транзит грузов через страну в Калининградскую область. Для этого в ведомство вызвали временно поверенную Виргинию Умбрасене.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область», - говорится в сообщении.

В МИД призвали немедленно отменить запрет на транзит грузов.

«Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление рф и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией россии от 2002 года, как открыто враждебные», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что россия оставляет за собой право на действия по «защите своих национальных интересов».