Украина собирается купить 10 немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T

Украина планирует закупить у Германии 10 современных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Он надеется, что Берлин ускорится в оказании Украине не только действительно мощной экономической и гуманитарной помощи, но и военной.

- В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной.