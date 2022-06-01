Украина собирается купить 10 немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T

Украина планирует закупить у Германии 10 современных систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».
Он надеется, что Берлин ускорится в оказании Украине не только действительно мощной экономической и гуманитарной помощи, но и военной.
- В частности, я надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке последующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение следующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной.
- Я горжусь тем, что мне и нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем – компанией Diehl Defence – добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро, причем за счет немецкого правительства. За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Кстати, даже у Бундесвера нет пока такой ПВО. Так же ожидаю «зеленого света» из Берлина на приобретение 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности, - сообщил Мельник.