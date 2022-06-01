Премьер Эстонии просит помощь в 20-25 тысяч солдат НАТО, чтобы противостоять россии

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что в случае вторжения России Эстония будет «стерта с карты», если будет действовать действующая стратегия НАТО.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на ERR.

По ее словам, в планах НАТО учтено, что страны Балтии смогут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней.

– Если сравнить размер Украины и балтийских государств, для нас это означало бы тотальное разрушение наших стран и культуры. Кто был в Таллинне и видел наш Старый город – вся эта история была бы стерта с карты вместе с нашим народом, - сказала она.

Каллас хочет, чтобы в каждую из стран Балтии прибыло не менее 20-25 тысяч военнослужащих НАТО. Однако это не означает, что все иностранные солдаты должны постоянно находиться в Эстонии.