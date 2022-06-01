Украина официально стала кандидатом в члены Евросоюза

Саммит Европейского союза 23 июня согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

«Саммит только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Поздравления Владимиру Зеленскому и Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы. Наше будущее вместе», - сообщил Мишель.

Также саммит решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата в Евросоюз, как только «будут решены нерешенные приоритеты».

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарен Шарлю Мишелю и Урсуле фон дер Ляен, лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС», - прокомментировал решение Президент Украины Владимир Зеленский.

Перед зданием Европарламента появился украинский флаг.