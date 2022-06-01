«Украина добыла статус кандидата в ЕС, он не упал с неба», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сравнил путь Украины в ЕС с покорением Эвереста и отметил, что большая часть пути уже преодолена.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Все мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС, хотя должны говорить: Украина добыла статус кандидата в ЕС. Он не свалился с неба. Разве мы мало прошли и сделали? Сегодня мы акцентируем внимание на условиях Евросоюза. Но пугает ли это нас? – Нет. Потому что перед этим мы успешно выполнили сотни условий.