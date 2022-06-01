Зеленский обратился к участникам протеста в Тбилиси, требующим от властей реформ и вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам протестов в Тбилиси.
Видео опубликовано в Telegram Зеленского.
В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента 24 июня началась акция протеста, участники которой потребовали от властей выполнить требования ЕС для получения страной статуса кандидата на членство.
- Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против россии. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны. И наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас!
- Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – это наша земля, равно как Абхазия и Южная Осетия – ваша земля. Вчера Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Грузия, вы на этом пути. Действуйте! Мы вам поможем! – сказал Зеленский.