Зеленский обратился к участникам протеста в Тбилиси, требующим от властей реформ и вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам протестов в Тбилиси.

Видео опубликовано в Telegram Зеленского.

В центре грузинской столицы Тбилиси перед зданием парламента 24 июня началась акция протеста, участники которой потребовали от властей выполнить требования ЕС для получения страной статуса кандидата на членство.

- Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против россии. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны. И наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас!