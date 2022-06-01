Джонсон заявил, что победа путина в Украине станет «долгосрочной экономической катастрофой»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с россией, которое не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

- Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить - может быть, принудить - украинцев к плохому миру, - сказал он журналистам в столице Руанды Кигали, где он находится для участия в саммите Содружества.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент россии владимир путин сможет добиться своего в Украине, будут опасными для международной безопасности и «долгосрочной экономической катастрофой».