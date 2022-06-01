Президент Зеленский уволил пятерых украинских послов, в том числе в Грузии, Словакии и Португалии

Президент Владимир Зеленский 24 июня издал указы об увольнении нескольких украинских послов, в частности, в Грузии, Словакии и Португалии.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Главы государства.

Своими указами Зеленский уволил посла в Грузии Игоря Долгова, посла в Словакии Юрия Мушку, посла в Португалии Инну Огнивец, посла в Иране Сергея Бурдиляка и посла в Ливане Игоря Осташа.

Все пять послов занимали должности долгое время и были назначены еще пятым президентом Петром Порошенко в 2015 - 2017 годах.

Инна Огнивец начала работу в октябре 2015 года, Юрий Мушка – в ноябре 2016 года, Игорь Долгов – в феврале 2017 года, Сергей Бурдиляка - в декабре 2015, Игорь Осташ - в августе 2016 года.

Стоит отметить, что Долгов 1 марта был отозван для консультаций из-за недружественных шагов Тбилиси на фоне военного вторжения РФ.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Таджикистан, а Василия Мирошниченко - Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Новой Зеландии.

Напомним, в начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше. На этом посту Дещица работал с 2014 года. Его сменил Василий Зварич.