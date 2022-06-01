Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы потерпел поражение в поддержке Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.

Об этом он рассказал в радиоэфире BBC, сообщает «Европейская правда».

В ответ на вопрос, считает ли Джонсон, что лидерство связано с моралью, и есть ли какие-то обстоятельства, при которых он ушел бы в отставку, британский премьер указал на поддержку Украины.

«Конечно, я думаю, что это (о морали). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно становилось слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы пошел», – сказал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что «не видит» подобную ситуацию.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с россией, которое не отвечает ее интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.