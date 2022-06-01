Германия предоставит Украине грант в 1 миллиард евро

24 июня министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Об этом сообщает пресс- служба министерства.

Минфин объяснил, что средства будут направлены Украине через механизм административного счета МВФ и пойдут на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

«Этот грант чрезвычайно весомый вклад для поддержки нашего государства в это непростое время. Мы высоко ценим помощь от Правительства Федеративной Республики Германия», — отметил при подписании соглашения министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, что Джонсон заявил, что победа путина в Украине станет «долгосрочной экономической катастрофой»