«Ни о каких уступках России не может быть и речи»: Науседа призвал правительство Литвы начать консультации с Еврокомиссией по вопросу санкций

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что правительство страны должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций по калининградскому транзиту.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, вернувшись из Брюсселя, сообщает «Европейская правда».

«Правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли вред ни интересам Литвы, ни международным соглашениям. Только совместными усилиями мы достигнем того, чтобы санкции в отношении страны-агрессора были болезненными», - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что в четверг обсудил вопрос транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и отметил, что Литва не пойдет на уступки россии.

«Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких «коридорах» не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля», - отметил Науседа.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что на этой неделе в Брюсселе состоялись важные дискуссии по калининградскому транзиту, и, по его словам, есть риск уступок россии.

Как известно, Науседа выступает за то, что НАТО необходимо более «видимое» присутствие в странах Балтии, чтобы противостоять угрозе, которую россия представляет из Беларуси.