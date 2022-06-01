Европа «похоронила» веру в российский Газпром как «надежного поставщика» энергоресурсов, – Нафтогаз

В Нафтогазе заявили, что Европа «похоронила» веру в российский Газпром как «надежного поставщика» энергоресурсов.

Об этом говорится в соцсетях компании.

«На кладбище расстрелянных иллюзий появилась еще одна могила - там похоронена вера Европы в газпром как «надежного поставщика» энергоресурсов.. Давно пора, скажем мы. Особенно учитывая, что это вынудило ЕС активно заняться диверсификацией ресурсов и подготовкой к следующей зиме», - отметили там.

В Нафтогазе добавили, что Европейский парламент проголосовал за план более быстрого пополнения стратегических запасов газа.

Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что нужно как можно быстрее отказаться от импорта российского газа . В частности, ЕС планирует увеличить закупки сжиженного газа у США и Катаре, а также расширить мощности зеленой энергетики.

Министр энергетического перехода Франции Аньес Паннье-Рунаше заявила, что страна сможет обойтись без поставок российского газа.

В то же время, министр экономики ФРГ Роберт Габек заявил, что, несмотря на развязанную российским диктатором владимиром путиным энергетическую войну против ЕС и Германии, жители ФРГ в целом готовы выдержать определенные скитания ради поражения кремлевского режима.