Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США создали «Синее» Тихоокеанское партнерство

Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания и США официально объявили о создании «Синего» Тихоокеанского партнерства (Partners in the Blue Pacific, PBP).

Об этом сообщает Liga.net.

В совместном заявлении основатели Партнерства отметили, что регион, в котором находятся острова Тихого океана, составляет примерно пятую часть земной поверхности и отражает большинство самых неотложных проблем современности – от изменений климата до пандемии COVID-19 и нарастающего давления автократий на существующий международный порядок.

Поэтому, сказано в заявлении, Форум тихоокеанских островов, главная движущая сила регионального взаимодействия, взял на себя обязательство организовать своих членов для решения общих задач.

Результатом этой координации стали прошедшие в Вашингтоне 23 и 24 июня консультации высокопоставленных официальных лиц этих стран с главами тихоокеанских дипломатических миссий и другими партнерами. Эти встречи в итоге запустили «неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки приоритетов Тихоокеанского региона» – Партнерство в Тихоокеанском регионе.

Среди целей нового Партнерства в заявлении упомянуты:

- активизация и координация усилий по поддержке приоритетов Тихоокеанского региона в соответствии с предстоящей Стратегией Форума тихоокеанских островов до 2050 года для «голубого тихоокеанского континента».

- поддержка тихоокеанского регионализма для более тесного и регулярного взаимодействия правительств «с сильным и единым Форумом тихоокеанских островов» в его центре.

- поощрять и способствовать более тесному взаимодействию с Тихоокеанским регионом любого другого партнера, который разделяет ценности Тихоокеанского региона и стремится работать конструктивно и прозрачно на благо жителей региона, расширение участия Тихоокеанского региона в международных форумах.

В название Тихоокеанского партнерства внесено уточнение «синее», поскольку в него входят именно островные территории Тихоокеанского региона.

В заявлении не упоминается Тайвань, который является одним из серьезных региональных игроков, однако остается объектом притязаний континентального Китая и даже возможной точкой военного столкновения сил Китая и США.