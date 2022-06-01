путин заявил, что все вопросы по союзу с беларусью решены: В рб поставят комплексы «Искандер-М», которые могут нести ядерный потенциал

президент российской федерации владимир путин во время встречи с самопровозглашенным президентом республики беларусь александром лукашенко заявил, что «все вопросы по союзному государству согласованы» и объявил о помощи в модернизации белоруской армии, в частности дооснащения их самолетов Су-25 и поставок комплексов «Искандер-М», которые способны нести ядерный потенциал.

Такие заявления путин и лукашенко сделали во время совместной встречи.

Во время диалога, лукашенко озаботился «тренировочными полетами самолетов США и НАТО» и спросил у путина, что на это ответит союзное государство.

– Я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечений нашей безопасности, безопасности союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ, мы обязаны просто. Поэтому я предлагаю следующее: на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать. Модернизация должна быть проведена на авиационных заводах в россии и, соответствующим образом начать подготовку летного состава. Это первое, - заявил путин.

После чего добавил, что рф передаст беларуси «Искандеры-М».

– И второе. Как мы с вами договаривались и решение у нас уже принято. Мы в течение нескольких ближайших месяцев передадим беларусии ракетно-тактические комплексы Искандер-М, которые как известно могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, при чем как в обычном, так и в ядерном исполнении. Предлагаю поручить министерству обороны и начальникам Генштабов проработать все детали, связанные с этим вопросом, - заявил путин.

Также лукашенко, подглядывая в лежащий на столе листок, высказал мнение, что действия Литвы и Польши «сродни объявления войны». Он пояснил это тем, что Польша, якобы, противодействует россии на территории Украины, путем направления на войну польских «наёмников». Литва же проявляет «конфронтацию», запрещая транзит через свою территорию в Калининград.