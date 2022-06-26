Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили единство НАТО, войну в Украине и поставки зерна

Государственный секретарь Энтони Блинкен провел в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Говорится в заявлении Госдепартамента.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность единства НАТО в преддверии саммита Альянса 29-30 июня в Мадриде. Они также обсудили постоянную поддержку Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», - говорится в сообщении.

Блинкен выразил признательность министру иностранных дел за дипломатические усилия, направленные на то, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция смогла поступить на мировые рынки.



