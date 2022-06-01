Лидеры «Большой семерки» собрались на саммит G7 - обсудят агрессию рф против Украины и продовольственный кризис

В воскресенье, 26 июня, лидеры стран «Большой семерки» собрались в Германии для участия в очередном саммите G7 на фоне войны в Украине и нарастающем продовольственном кризисе в мире.
Об этом сообщает «Европейская правда».
На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.
Саммит пройдет с 26 по 28 июня. На следующий день после его окончания представители более чем 30 государств соберутся на ежегодный саммит НАТО в Мадриде.
По данным Reuters, участники саммита намерены обсудить расширение санкций против россии, договориться о прекращении импорта золота из рф. Ожидается, что Минфин США может объявить о прекращении закупок российского золота уже в ближайший вторник.
Отмечается, что в районе Мюнхенского аэропорта, куда прилетали самолеты с гостями, их встречали демонстранты, выступающие против глобализации и мер для прекращения голода на планете, отказа от ископаемых видов топлива, сохранения мировой флоры и фауны.
В полиции Мюнхена сообщили о девяти задержанных из-за нападений на полицию или нарушения масочного режима. Одно из задержаний, ближе к концу акции, спровоцировало столкновения с полицией. Правоохранители применили резиновые палки, демонстранты зажгли дымовые шашки.