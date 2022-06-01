Лидеры «Большой семерки» собрались на саммит G7 - обсудят агрессию рф против Украины и продовольственный кризис

В воскресенье, 26 июня, лидеры стран «Большой семерки» собрались в Германии для участия в очередном саммите G7 на фоне войны в Украине и нарастающем продовольственном кризисе в мире.

Об этом сообщает «Европейская правда».

На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.