Джонсон и Макрон считают, что есть возможность переломить ход войны в Украине, поэтому важно активизировать военную поддержку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече на саммите G7 договорились активизировать военную поддержку Украины и отметили критическую необходимость таких шагов на данном этапе войны.

Об этом говорится в пресс-релизе офиса главы британского правительства.

«Президент Макрон отметил действия премьер-министра (Бориса Джонсона – ред.) по военной поддержке Украины, а также лидеры договорились активизировать эту работу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что французский и британский лидеры согласились, что в ходе войны в Украине наступил критический момент и «есть возможность переломить ход войны».

Джонсон подчеркнул, что любая попытка разрешить конфликт между Украиной и россией лишь усугубит нестабильность и «даст путину бессрочную лицензию для манипулирования как обеими суверенными странами, так и международными рынками».

Ранее сообщалось, что Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать Украине больше оружия.