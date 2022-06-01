Польша намерена увеличить добычу угля

В Польше уже в этом году будут увеличивать добычу угля. К такому решению там пришли после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.
Об этом заявил президент Польской горно-промышленной палаты Януш Ольшовский, передает Reuters.
Страна планирует увеличить добычу энергетического угля из существующих шахт в текущем году максимум на 1,5 миллиона тонн.
Польша, использующая уголь примерно на 70% производства электроэнергии, в начале этого месяца также ввела меры, которые будут субсидировать уголь для домохозяйств, использующих его для отопления, чтобы смягчить резкий рост цен.
«Мы сохранили наши мощности по производству электроэнергии на угле, и хотим увеличить его добычу – это необходимо для обеспечения безопасности на осень и зиму», – сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.