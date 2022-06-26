НАПК: Руководители российских оборонных предприятий, оружие которых убивает украинцев, до сих пор под санкциями

Руководители ряда российских оборонно-промышленных предприятий, оружие которых убивает украинцев, до сих пор не находятся под санкциями.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«В это утро киевляне снова проснулись от звуков российских ракет. Разрушен детский сад и еще один дом, который десятки детей называли домом. Взрывы звучали и в Ровенской области. Харьков и Николаев под вражескими обстрелами почти все время. На 90% разрушен решистами Северодонецк. Несмотря на все эти зверства, те, кто отвечает за изготовление российских ракет, до сих пор не под санкциями», - говорится в сообщении.

Так, производством крылатых ракет «Калибр» занимается проектно-конструкторское бюро «Новатор», генеральным директором которого является Фарид Абдрахманов. По данным НАПК, ни одна из стран-партнеров еще не наложила на него санкции.

Тяжелую огнеметную систему залпового огня «Солнцепек» и танки Т-90 и Т-14 создает «Уралвагонзавод». Также этот завод занимается модернизацией танков и производит новые модели танков «Армата» и «Прорыв». В агентстве говорят, что это предприятие можно считать единственным производителем танков в России. И хотя после полномасштабного российского вторжения завод потерял доступ к некоторым товарам и технологиям, генеральный директор концерна Александр Потапов до сих пор не под санкциями.

По информации агентства, не попал под ограничение Запада и генеральный директор «Конструкторского бюро машиностроения» Сергей Питиков. Эта организация создает ракетный комплекс «Искандер» .

А вот «Точку У» производит «Воткинский завод», глава которого Игорь Чурбанов тоже еще не под санкциями, рассказывает НАПК. Такая же ситуация, как утверждает агентство, с директором Арсениевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина денисом пальцевым, производящей ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Кроме того, до сих пор не находится под санкциями член совета директоров компании «Сухой» Сергей Коротков. Эта компания имеет контрольный пакет акций Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова, производящего бомбардировщики Су-34 .