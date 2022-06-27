G7 планирует расширить санкции против оборонного сектора россии

Страны «Большой семерки» намерены ужесточить санкции против россии и еще больше ограничить доступ российского военно-промышленного комплекса к ресурсам и технологиям.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что президент США Джо Байден в Германии проведет встречу с лидерами G7 и пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудят ужесточение санкций, чтобы привлечь к ответственности российского лидера владимира путина.

«Лидеры G7 согласуют и расширят адресные санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа россии к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно к поддерживающим российскую военно-промышленную базу и технологический сектор», – отметили в Белом доме.

США намерены «агрессивно атаковать» российские цепочки поставок продукции оборонного назначения, вводя блокировочные санкции в отношении крупных государственных оборонных предприятий, в дополнение к оборонным исследовательским организациям и десяткам юридических и физических лиц, связанных с обороной. Вашингтон будет ограничивать способность россии заменить военную технику, которую он уже потерял во время войны с Украиной.

Кроме того, по данным американской администрации, США в координации с G7 применят санкции к сотням физических и юридических лиц. США также намерены повысить пошлины более чем на 570 групп товаров из россии стоимостью около 2,3 миллиарда долларов.