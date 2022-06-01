Зеленский пока не собирается увольнять главу СБУ Баканова, все силовые органы проходят инспекцию

Смена руководства Службы безопасности Украины и любого другого правоохранительного органа в государстве зависит от результатов их инспекции.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

- Что касается руководителя СБУ: во-первых, если бы я захотел его уволить, я бы его уволил, а во-вторых, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас. Именно потому, что 24 февраля произошло полномасштабное вторжение России на нашу землю, - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на брифинге с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

Как отметил Глава государства, «некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то подевались, вместо того, чтобы быть на месте и защищать свое государство и народ».

- По разным причинам. Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю доклады лично. Для этого смена руководства любого правоохранительного органа, подчеркиваю, кого угодно, зависит только от этого. Чем я и занимаюсь, – сказал он.

Зеленский также добавил, что полностью поддерживает реформу СБУ.