Украине подарят три беспилотника Bayraktar, деньги на которые собирали всей страной

Турецкая компания Baykar подарит три беспилотника «Байрактар», деньги на которые были собраны во время кампании фонда Сергея Притулы «Народный Байрактар».

Об этом компания сообщила в Twitter, передает интернет-журнал «NikLife».

«Турецька компанія Baykar обізнана, що акція під назвою «Народний Bayraktar» успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для захисту українцями своєї Батьківщини. Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить три БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цієї солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів. Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир», – сказано в публикации.