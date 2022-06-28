Канада расширила санкции и запретила экспорт высокотехнологичных товаров и материалов в россию и беларусь

Канада расширила санкционные списки юридических и физических лиц россии, беларуси и украинских коллаборантов. Также запрещен экспорт высокотехнологичных товаров и материалов, которые могут быть использованы в оборонной промышленности России и Беларуси.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Под ограничения попали:

- 15 украинских граждан, поддержавших российскую оккупацию, в том числе представители оккупационных администраций; - 6 граждан россии из числа русских политических и военных кругов; - 12 граждан беларуси из числа белорусских политических и военных кругов, близких к лукашенко, в том числе министр иностранных дел беларуси; – 46 юридических лиц российского военно-промышленного комплекса; - 2 белорусских предприятия, а также национальная государственная телерадиокомпания «БТРК»

Кроме того, запрещен экспорт в россию и беларусь высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в производстве и изготовлении оружия, а именно: оборудование, комплектующие, компоненты для квантовых компьютеров, квантового оборудования, квантовых датчиков, квантовых процессоров и радарных систем, кубитовых устройств; криогенные холодильные системы; сверхвысокое вакуумное оборудование и другое.

По словам Ермака, Канада намерена ввести санкции против агентов, которые под контролем кремля распространяют государственную дезинформацию и пропаганду, в частности, пытаются оправдать войну в Украине.

«В координации с США, Великобританией и Японией Канада готова запретить импорт из россии отдельных товаров из золота, чтобы закрыть для российского золота международный рынок и все глубже изолировать от международной финансовой системы», - резюмировал глава ОП.

Как известно, авиапромышленность россии из-за санкций осталась без запчастей из США и Европы.