Боррель выступил за реформирование принципа принятия решений в ЕС – нужно «убрать мертвый груз единогласия»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что на фоне возможного расширения Европейскому Союзу надо отходить от принципа единогласия во внешней политике и принимать все больше решений большинством голосов стран-членов.

Об этом он написал колонку на сайте Европейской службы внешних дел, передает Liga.net.

Боррель отметил, что на повестке дня стоит расширение ЕС, ведь признана европерспектива Украины, Грузии, Молдовы и стран Западных Балкан. По его словам, по мере расширения должен реформироваться и процесс принятия решений в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что расширенный ЕС должен быть в состоянии действовать. По его мнению, этого можно добиться сокращением применения правила единогласия при принятии решений во внешней политике и других сферах. Больше решений надо принимать квалифицированным большинством, считает Боррель.

Он призывает «убрать мертвый груз единогласия» и в аргументации своей позиции выделил в частности такие факторы:

– расширение ЕС – не одолжение или уступка, а стратегический интерес Евросоюза. По мере предыдущих волн расширения исторически проводились институциональные реформы в ЕС;

– ЕС уже ранее расплачивался за принцип единогласия, принимая затянутые и слабые решения. Война РФ против Украины – ускоритель истории, она подчеркнула необходимость принятия решений в режиме реального времени;

– ЕС действовал решительно в первые недели после широкомасштабного вторжения России, но затем начались проблемы с принятием шестого пакета санкций против РФ, в частности под них не попал Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);

– случалось так, что одна страна блокировала решение по процессу евроинтеграции Северной Македонии и Албании, на которое были согласны другие члены ЕС. Если страны заранее будут знать, что решения могут принять большинством, у них появится стимул для переговоров и поиска консенсуса. Если они знают, что могут заблокировать любое решение самостоятельно, этого стимула нет.

Напомним, члены Европейского Союза не могли согласовать запрет на импорт российской нефти из-за Венгрии. Ранее сообщалось, что Венгрия может поддержать внедрение эмбарго на нефть из россии, только если Брюссель предложит решение проблемы, в частности предоставит Венгрии экономическую помощь на сотни миллионов долларов.