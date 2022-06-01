«Клоун» медведев заявил, что россия расценит попытку освободить Крым как объявление войны – ему ответили Данилов и Подоляк

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев заявил, что попытки посягнуть на оккупированный рф полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны российской федерации.

Об этом шла речь в его интервью газете «Аргументы и факты».

По словам представителя оккупационных властей, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «ничем особенно новым россии не грозит».

В то время как, мол, Украина в НАТО – «на порядок опаснее из-за наличия неурегулированных территориальных споров».

- Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа, – заявил он.

Такод медведев поставил под вопрос существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну.

На его заявление уже отреагировали секретарь СНБО Алексей Данилов и советник главы ОП Михаил Подоляк.

Данилов напомнил медведеву, что Крым – украинская территория и он обязательно будет деоккупирован.

«Хочу успокоить господина Медведева: «Крым ваш» может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено без попыток сразу. Без уважения, Алексей Данилов», - написал он в Twitter.

Подоляк в свою очередь назвал медведева лицом российского имперализма.

«Если бы у русского империализма было лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь к себе внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос», - написал Подоляк в Twitter.

Напомним, ранее новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, ранее бывший дипломатическим советником немецкого канцлера Ангелы Меркель, назвал дмитрия медведева клоуном.