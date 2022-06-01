Сейм Литвы на законодательном уровне запретил транзит российского газа

Сейм Литвы во вторник принял закон, запрещающий импорт российского газа. Единственное исключение – его транзит в Калининград.

Закон поддержали 123 депутата, двое воздержались, передает Liga.net.

- Мы вносим изменения в закон о природном газе, которые де-юре фиксируют отказ от импорта российского газа. Де-факто он есть и сейчас, но нам нужен этот закон, чтобы сохранить его в долгосрочной перспективе, — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, представляя законопроект в Сейме.

Согласно новому закону, газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде не будут доступны поставщикам из стран, представляющих угрозу национальной безопасности, за исключением тех, кто транспортирует газ транзитом в Калининград.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

В свою очередь, Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что правительство страны должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций по калининградскому транзиту.