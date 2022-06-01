«Самая прямая и неотложная угроза ждя Европы»: Министр обороны Британии считает, что рф может распространить свою агрессию за пределы Украины

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что россия может распространить свою агрессию за пределы Украины, и это представляет для Европы «наиболее прямую и неотложную угрозу».

Об этом Уоллес заявил на пресс-конференции во вторник, передает «Европейская правда».

– За последние годы стала возрастать угроза от государств. Прямо сейчас Россия – это самая прямая и насущная угроза нашим союзникам и нам. И я вполне серьезно говорю, что существует очень реальная опасность, что Россия бросит вызов другим территориям Европы, но в дни ракет большой дальности и скрытых операций расстояние не обеспечивает защиту, – подчеркнул он.

Уоллес добавил, что в современных условиях изменился характер угроз, стоящих перед Великобританией и миром, но не уточнил, о чем именно идет речь. Он подчеркнул, что не только россия представляет угрозу Британии.

- Решительный Китай, готовый бросить вызов системе, основанной на правилах, и демократии; терроризм, охвативший Африку, до сих пор не решены ядерные амбиции Ирана – угроза растет, – подчеркнул британский министр обороны.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не верит в возможность войны между россией и Великобританией. По его словам, такая возможность маловероятна, но российский президент владимир путин хочет расширить войну против Украины до уровня конфликта между россией и НАТО, однако речь идет прежде всего об агрессии РФ против Украины.

- Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не то. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и о всех друзьях Украины, которые оказывают ей поддержку, необходимую им для защиты, – заявил британский премьер.



Напомним, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече на саммите G7 договорились активизировать военную поддержку Украины и отметили критическую необходимость таких шагов на данном этапе войны.