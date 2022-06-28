Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации.

Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, решение о согласовании увольнения Лагуты было принято на заседании Кабинета министров во вторник, 28 июня.

Как известно, Геннадия Лагуту Президент Владимир Зеленский назначил главой ОГА 26 октября 2021 года. До назначения Лагута был заместителем председателя Херсонского областного совета 8 созыва, куда был избран от Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить!».