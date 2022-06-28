Мэр Варшавы тоже общался по телефону с фейковым Кличко

Стало известно, что в начале июня с фейковым мэром Киева общался еще один градоначальник европейского города. тогда жертвой обмана стал мэр Варшави Рафал Тшасковский.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на польские СМИ.

После того, как в последние дни достоянием общественности стали несколько таких телефонных звонков от фальшивого Кличко, Тшасковски подтвердил свой разговор Radio Zet.

У Тшасковски и его сотрудников ход разговора вызвал подозрения. По данным информационного агентства PAP, сразу же после телефонного звонка сотрудники связались с офисом Кличко в Киеве. В Киеве сообщили, что мэр Виталий Кличко в это время не совершал видеозвонок. В связи с этим мэрия Варшавы вызвала полицию. По собственным словам, Тшасковски спокойно воспринял очевидное мошенничество. Никакие деликатные вопросы не обсуждались, сказал политик Radio Zet.

Напомним, накануне стало известно, что мошенник, выдававший себя за мэра Киева Виталия Кличко, связался по видеосвязи с бургомистром Берлина Франциской Гиффай и общался с ней полчаса.