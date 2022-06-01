Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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28.06.2022 23:02

На саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

Об этом сообщается на сайте Президента Финляндии Саули Ниинистё.

«По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги по нашему вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней», - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в последние недели Турция выражала обеспокоенность по поводу угрозы терроризма.

«Финляндия всегда серьезно относилась к этим опасениям. Финляндия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях. Как член НАТО Финляндия будет полностью соблюдать документы и политику НАТО по борьбе с терроризмом»,— заявляет Хельсинки.

На сайте финского президента отметили, что по мере расширения сотрудничества в области борьбы с терроризмом, экспорта и выдачи оружия Финляндия продолжит действовать в соответствии со своим национальным законодательством.

«Я рад завершить этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО. Теперь я с нетерпением жду плодотворных переговоров о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде»,— сказал Саули Ниинистё.

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