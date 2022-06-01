Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

На саммите НАТО в Мадриде Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс. Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум по итогам переговоров в Мадриде.

Об этом сообщается на сайте Президента Финляндии Саули Ниинистё.