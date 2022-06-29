Для улучшения обеспечения ВСУ создадут группу с участием военных США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, США, Британия и другие ключевые страны-партнеры создадут группу для координации обеспечения Вооруженных сил Украины. Ермак также рассказал, что Украина идет к перевооружению армии по стандартам НАТО и на саммите Альянса в Мадриде ожидается обсуждение нового комплексного пакета военной помощи Украине.
Об этом глава ОП написал в своем телеграмм-канале.
«Будет создана стратегическая группа по улучшению координации обеспечения украинской армии, в состав которой войдут представители Генштаба Вооруженных Сил и Минобороны Украины, а также представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров. Наша с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным постоянная коммуникация с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном и главой объединенного комитета начальников штабов Майком Милли дает свои результаты. Украина движется к перевооружению армии по стандартам НАТО. И на этой неделе на саммите НАТО в Мадриде запланировано обсуждение нового комплексного пакета военной помощи нашей стране. Мы рассчитываем на эту поддержку », - сообщил Ермак .