Для улучшения обеспечения ВСУ создадут группу с участием военных США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, США, Британия и другие ключевые страны-партнеры создадут группу для координации обеспечения Вооруженных сил Украины. Ермак также рассказал, что Украина идет к перевооружению армии по стандартам НАТО и на саммите Альянса в Мадриде ожидается обсуждение нового комплексного пакета военной помощи Украине.

Об этом глава ОП написал в своем телеграмм-канале.