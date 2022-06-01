«россия не имеет права оставаться»: Зеленский призвал лишить страну-агрессора полномочий в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить российскую федерацию полномочий в Совбезе Организации объединенных наций.

Об этом президент Украины заявил в ходе обращения в Совбез ООН:

«У россии нет права участвовать в обсуждениях и голосованиях по вопросам войны в Украине. россия не имеет права оставаться в Совбезе», - сказал Зеленский, обращаясь к ООН.

Во время своего выступления он призвал почтить минутой памяти всех, кто погиб в развязанной рф войне.

Также Зеленский сказал, что ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге нужно признать террористическим актом, а российскую федерацию, армия которой совершает преступления против украинского народа, страной-террористом.

Трансляция заседания: