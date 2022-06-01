Столтенберг анонсировал исторические решения, которые примут на саммите НАТО в Мадриде

На саммите НАТО в Мадриде, который стартует сегодня, 29 июня, будут приняты исторические решения.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

– Это будет исторический саммит трансформации нашего альянса. Мы встречаемся среди самого большого кризиса, с которым мы когда-то сталкивались со времен Второй мировой войны. Это будет саммит трансформации, потому что мы примем исторические решения, – сказал он.

В частности, на саммите будет одобрена новая стратегическая концепция альянса, которая «будет планом того, как вести НАТО в будущее в более опасном мире, чтобы защитить всех союзников».

- Мы одобрим фундаментальные изменения в нашем сдерживании и защите с большим количеством подразделений, готовых к битве, с большим количеством сил быстрого реагирования и с большим количеством заранее расположенного оборудования. На этом саммите мы одобрим наибольшее усиление со времен холодной войны, – рассказал генсек.

Также на саммите «выразят поддержку Украине».

– Я рад, что президент Зеленский выступит сегодня перед всеми лидерами, и мы одобрим комплексный пакет помощи Украине, – отметил Столтенберг.

Кроме того, «лидеры сделают историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО».

– Это основано на договоренностях, которые были достигнуты между Турцией, Финляндией и Швецией вчера. Это – хороший договор для всех нас, – заявил Столтенберг.

Уже в первый день работы саммита Финляндия и Швеция получат статус приглашенных стран. После этого начнется процесс ратификации по всем 30 странам-членам. Это будет самое быстрое вступление стран в альянс в истории существования организации.

Впервые участие в собрании лидеров примут страны Тихоокеанского региона – Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея и Япония.