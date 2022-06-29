Глава МИД Британии заявила, что переговоры с россией следует вести только после ее поражения в Украине

Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что мирные переговоры с россией следует вести только после ее поражения в Украине.

Об этом Трасс сказала во время публичного форума НАТО, который проходит на полях саммита в испанской столице, передает «Европейская правда».

– Нам необходимо обеспечить поражение России в Украине. Это необходимо для европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ, которым можно достичь длительного мира в Европе" - сказала Лиз Трасс.

Она отметила, что не считает возможным вести переговоры с россией по ситуации, когда ее войска остаются в Украине.

– Есть люди, которые говорят, что есть возможности для переговоров сейчас, в то время как Россия еще в Украине. Но я думаю, что это принесет ложный мир. Это приведет к дальнейшей агрессии в будущем. Мы должны изучить уроки прошлого – ошибки минского протокола, к примеру, который не смог обеспечить длительный мир в регионе, – отметила глава МИД Британии.

Она подчеркнула, что «мы должны сначала победить Россию, а затем вести переговоры».