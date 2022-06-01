«Угроза национальной безопасности»: Болгария высылает 70 российских дипломатов и технический персонал посольства

Болгария приняла решение отправить из страны 70 работников посольства российской федерации в Софии.

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, передает агентство БТА .

Глава болгарского правительства отметил, что большая часть работников посольства россии работала на иностранную разведку, а «их дипломатическая роль была лишь прикрытием». В то же время Петков не конкретизировал, за какую именно деятельность высылают российских дипломатов, поскольку эта информация конфиденциальна.