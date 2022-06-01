Больше не партнер: НАТО определил россию как «самую серьезную и непосредственную угрозу безопасности союзников»

Новая Стратегическая концепция НАТО официально изменила статус России в отношениях с Альянсом и определяет рф самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников.

Концепция была принята на саммите лидеров НАТО 29 июня, передает «Европейская правда».

«Российская Федерация является наиболее серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе», - говорится в принятой концепции, которая определяет стратегию НАТО на следующее десятилетие.

В то же время Альянс подчеркивает, что не стремится к конфронтации с РФ и не представляет для россии угрозы.

Концепция не уточняет, считает ли Альянс россию своим врагом или противником, но готов к агрессии с ее стороны.

«Никто не должен сомневаться в нашей силе и решимости защищать каждый дюйм территории союзников, защитить суверенитет и территориальную целостность союзников и преодолеть какого-либо агрессора», - говорится в документе.

Нынешнее решение отражает резкое изменение ситуации с безопасностью в Европе из-за войны в Украине, поскольку в предыдущей концепции, принятой в 2010 году, НАТО определял Россию своим стратегическим партнером.

Решение отмечает, что Россия стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, взрывной деятельности и аннексии.