НАТО официально пригласил Финляндию и Швецию в Альянс

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.

Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент «Европейской правды».

- Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш Альянс, - сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.

- Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО, - заявил генсек.

Как известно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было замедлено рядом требований со стороны Турции, которые удалось уладить накануне.

Также Североатлантический союз официально признал Россию своей стратегической угрозой.