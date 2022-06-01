НАТО официально пригласил Финляндию и Швецию в Альянс

Североатлантический совет в среду официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.
Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент «Европейской правды».
- Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш Альянс, - сообщил генсек, напомнив, что это приглашение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией и этими двумя государствами-партнерами.
- Я благодарен Турции, Швеции и Финляндии за согласие на переговоры. Эта договоренность хороша для Турции, она хороша для Швеции и Финляндии, и она же хороша для НАТО, - заявил генсек.
Как известно, вступление Финляндии и Швеции в НАТО было замедлено рядом требований со стороны Турции, которые удалось уладить накануне.
Также Североатлантический союз официально признал Россию своей стратегической угрозой.