Президент Зеленский подписал указ о формировании Реестра олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 29 июня «Об утверждении положения о Реестре олигархов».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Реестр будет создан как информационно-коммуникационная система. Для обеспечения формирования и ведения Реестра в Аппарате СНБО будут определены структурные подразделения. В Реестр не будут вноситься данные, содержащие государственную тайну и служебную информацию.

Сведения об олигархах будут включать, в частности, их паспортные реквизиты, адрес регистрации, перечень юридических лиц, бенефициаром которых они являются, перечень физических лиц, в чьи избирательные фонды олигарх делал взносы, а также обоснование признания олигархом.

Пользователями Реестра с правом доступа к нему будут, кроме администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы, сотрудники владельца и администратора Реестра, а также глава, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные работники других государственных органов. Публичный интерфейс Реестра обеспечивает свободный и бесплатный доступ к его сведениям путем публикации перечня включенных и исключенных из Реестра олигархов формы поиска таких лиц.