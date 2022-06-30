В Израиле состоятся перевыборы в парламент, правительство временно возглавил глава МИД

Парламент Израиля принял решение о самороспуске. Выборы, уже пятые с 2019 года, пройдут 1 ноября.

Об этом сообщает "Лига.net".

С 1 июля исполняет обязанности премьера Яир Лапид – нынешний министр иностранных дел. Нынешний глава правительства Нафтали Беннет заявил, что не будет участвовать в следующих выборах. Беннет стал премьером в июне прошлого года после выборов, в результате которых была сформирована коалиция из восьми партий.

Коалиция развалилась из-за того, что партии не смогли договориться о продолжении действия документа, согласно которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии. Последние парламентские выборы в Израиле прошли в марте 2021 года. Тогда Кнессет был распущен потому, что основные партии, составляющие правительство согласия, не смогли договориться о бюджете.