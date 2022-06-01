Украина разрывает дипотношения с Сирией, признавшей «ЛДНР - против нее введут торговое эмбарго и санкции.

Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой из-за признания так называемой «независимости» марионеточных формирований россии на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Решение Сирии признать независимость террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» Украина трактует как недружественный акт, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.

«В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что такими действиями сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям в Донецкой и Луганской областях по заказу своих кураторов в кремле.

«Наша позиция четкая - мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, Сирия на фоне саммита НАТО заявила, что признает «независимость» так называемых «ЛДНР».