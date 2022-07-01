Китай отреагировал на новую стратегическую концепцию НАТО и назвал ее «безответственной»

Китай считает новую стратегическую концепцию НАТО, принятую Североатлантическим союзом во время саммита в Мадриде, «безответственной».

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, сообщает BBC.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что новый подход НАТО учитывает использование Россией и Китаем «экономических рычагов, принуждения и гибридных подходов для продвижения своих интересов в регионе».

Пекин назвал новую стратегию НАТО безответственной.

– Так называемая новая стратегическая концепция НАТО игнорирует факты, – заявил Лицзянь.

По словам представителя МИД КНР, новая стратегия Альянса «неправильно определяет Китай как стратегический вызов и дискредитирует внешнюю политику Китая».

Лицзянь добавил, что новая стратегия Альянса «безответственна, поощряет конфликт и исполнена мышления времен холодной войны и идеологических предубеждений».

Как известно, новая Стратегическая концепция НАТО, утвержденная 30 июня на саммите в Мадриде, официально изменила статус России в отношениях с Альянсом и определила Россию самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников.