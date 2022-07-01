У НАТО нет ограничений по видам вооружений, которые можно направлять на нужды ВСУ, – Столтенберг

Одной из основных задач НАТО на нынешнем этапе является помощь Украине в перевооружении новыми образцами оружия и содействия в борьбе против российской агрессии. Исходя из этого, у Североатлантического союза нет никаких ограничений по видам вооружений, которые можно направлять на нужды ВСУ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по завершении саммита в Мадриде, передает ZN.UA.

В итоговом отчете Генсека говорится о том, что война путина причиняет боль и разрушения не только Украине, но и имеет негативные последствия для всего мира, вызывая глобальный продовольственный кризис. Исходя из этого, лидеры НАТО считают, что Украину следует обеспечить необходимым оружием для победы над страной-захватчиком.

- Мы поддерживаем идею предоставить Украине много передового вооружения, включая современные западные образцы. Фактически НАТО теперь имеет задачу помочь Украине перейти от старого вооружения советских времен к современному, которым пользуются военные НАТО. И, конечно, у нас нет перечня оборудования, которое мы не можем отправлять. Украине требуется широкий спектр современного, тяжелого вооружения. Это был один из ключевых вопросов этого саммита, – сказал Столтенберг.

Как известно, новая Стратегическая концепция НАТО, утвержденная 30 июня на саммите в Мадриде, официально изменила статус россии в отношениях с Альянсом и определила ее самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности союзников.