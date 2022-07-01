США впервые в истории поставили Европе больше газа, чем россия

США в июне впервые в истории поставили европейским странам больше сжиженного газа, чем россия через трубопроводы.

Об этом сообщил исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол у себя в Twitter.

«Недавнее резкое сокращение россией объемов поставок природного газа в ЕС означает, что этот месяц стал первым в истории, когда Евросоюз импортировал больше газа в сжиженном состоянии из США, чем по трубам из россии», - написал Бирол.

Он отметил, что снижение поставок из россии требует усилий по уменьшению спроса в ЕС, чтобы подготовиться к суровой зиме.

Напомним, в Нафтогазе заявили, что Европа «похоронила» веру в российский Газпром как «надежного поставщика» энергоресурсов.